ABD’den İsrail’in Refah’ı işgaline veto

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Gazze gündemini ve ABD'nin Refah ile ilgili tutumunu değerlendirdi.

Sullivan, ABD yönetimi olarak Refah ile ilgili yaklaşımlarını başından beri İsrail tarafına ilettiklerini ve geçen hafta çevrim içi olarak gerçekleştirilen ABD-İsrail görüşmelerinde alternatif planları sunduklarını söyledi.

Sullivan, "ABD olarak 1,3 milyon kişinin sığındığı Refah'a yönelik bir kara işgalinin (doğru olduğuna) inanmıyoruz. Bu, adım atmanın en doğru yolu değil, Refah'ta Hamas'ın peşinden gitmenin daha doğru yolları var. Biz bu alternatif yolları geçen haftaki oturumda İsrailli muhataplarımıza ilettik." diye konuştu.

İsrail heyetinin Washington'a gelmesini ve burada Refah ile ilgili görüşmeleri yapmayı beklediklerini dile getiren Sullivan, söz konusu görüşmelerin somut çıktılar üreteceğine inandıklarını belirtti.