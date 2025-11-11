ABD’den Jamaika’ya yardım taşıyan uçak gölete düştü: 2 ölü
ABD’nin Florida eyaletinden Melissa Kasırgası’ndan etkilenen Jamaika’ya yardım malzemesi taşımak üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra gölete düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
NBC News'in haberine göre, Fort Lauderdale kentinden havalanan uçağın Jamaika'ya yardım malzemesi taşıdığı bildirildi. Kalkıştan kısa süre sonra gölete düşen uçakta bulunanlardan 2'si yaşamını yitirirken, ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğunun tam olarak bilinmediğini açıkladı.
KASIRGA BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU
Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak dün Florida'da gölete düşmüş, yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.
Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.
Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.