ABD’den karanlık yaz uyarısı: Enerji şebekemiz tehlikede
Geçtiğimiz günlerde İspanya ve Portekiz’in büyük bir bölümünü etkileyen bir enerji kesintisi yaşanmıştı. Cumhuriyetçi yönetim, benzer bir durumun yaz aylarında ABD’de de gerçekleşebileceğini duyurdu.
ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, "Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika'da da yaşanabilir" dedi.
ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, "Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu" ifadelerini kullandı.