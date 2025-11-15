ABD’den Karayipler’e operasyon: Uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen tekne vuruldu

Açıklamada, operasyonun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Teknenin, ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapı adına faaliyet gösterdiği iddia edildi.

ULUSLARARASI SULARDA VURULDU

ABD'li yetkililer, 4 kişinin öldürüldüğü operasyonda, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknenin uluslararası sularda hedef alındığını savundu.

TRUMP'IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.