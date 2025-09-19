ABD’den kartellere ağır darbe: 34 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun "Pasifik Engereği Harekâtı" kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, "Bu, ana vatanı koruma, narko-terörizme karşı koyma ve ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sokmayı hedefleyen uluslararası suç örgütlerini engelleme çabalarının bir parçasıdır." denildi. Operasyon, Bakanlık tarafından "kartelin çöküşü" olarak tanımlandı.

MAVİ TEKNEDE YAKALANDILAR

Paylaşılan video görüntülerinde, sahil güvenlik botlarının açık deniz koşullarına özel üretilmiş mavi bir tekneye yanaşarak içindeki en az 3 kişiyi teslim aldığı görüldü. ABD medyası, operasyon kapsamında yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

HAVADAN SALDIRILAR TARTIŞMA YARATTI

ABD'li yetkililer daha önce de aynı operasyon kapsamında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere havadan ateş açıldığını gösteren görüntüler yayımlamıştı. Bu görüntüler, Washington yönetimine yönelik "yargısız infaz" eleştirilerine neden olmuştu. Konu, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Başkan Donald Trump'a da sorulmuştu.