ABD’den kartellere ağır darbe: 34 ton uyuşturucu ele geçirildi
ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı sahil güvenlik ekipleri, Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirdiği operasyonda 34 tondan fazla uyuşturucuya el koydu. ABD medyası, operasyon kapsamında yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun "Pasifik Engereği Harekâtı" kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, "Bu, ana vatanı koruma, narko-terörizme karşı koyma ve ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sokmayı hedefleyen uluslararası suç örgütlerini engelleme çabalarının bir parçasıdır." denildi. Operasyon, Bakanlık tarafından "kartelin çöküşü" olarak tanımlandı.
MAVİ TEKNEDE YAKALANDILAR
Paylaşılan video görüntülerinde, sahil güvenlik botlarının açık deniz koşullarına özel üretilmiş mavi bir tekneye yanaşarak içindeki en az 3 kişiyi teslim aldığı görüldü. ABD medyası, operasyon kapsamında yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
HAVADAN SALDIRILAR TARTIŞMA YARATTI
ABD'li yetkililer daha önce de aynı operasyon kapsamında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere havadan ateş açıldığını gösteren görüntüler yayımlamıştı. Bu görüntüler, Washington yönetimine yönelik "yargısız infaz" eleştirilerine neden olmuştu. Konu, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Başkan Donald Trump'a da sorulmuştu.