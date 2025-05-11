ABD’den katil İsrail’e Gazze eleştirisi! Savaşı uzatıyorlar

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre Witkoff söz konusu açıklamaları, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine değinilmeyen habere göre Witkoff, "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil." dedi.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, "İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.