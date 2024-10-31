ABD’den kınama: Kuzey Kore füze fırlattı

"BARIŞ VE İSTİKRARA YÖNELİK CİDDİ BİR TEHDİT"

Kim ve Austin'in "Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze kabiliyetlerini modernize etmeye ve çeşitlendirmeye devam etmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiği" kaydedilen açıklamada, "Taraflar Kuzey Kore'nin balistik füzeler de dahil olmak üzere çok sayıda füze fırlatmasını, uydu fırlatma girişimini ve Rusya-Kuzey Kore arasındaki silah ticaretini mevcut BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olarak kınadı" denildi. İkilinin "Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerinin uluslararası toplum için ciddi güvenlik sorunları teşkil ettiğini ve Kore Yarımadası'nda, Hint-Pasifik bölgesinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrara yönelik giderek daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirttiği" ifade edildi.