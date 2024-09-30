ABD’den klor gazı uyarısı: Tedbir alınmalı!

Eyaletin Conyers bölgesinden yetkililer, dün bir kimyasal tesiste çıkan ve birkaç saat içinde kontrol altına alınan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Çevre Koruma Ajansı ve eyaletteki Çevre Koruma Biriminin yaptığı hava kalitesi kontrolünde, yangın dumanında "zararlı, tahriş edici klor" tespit edildiğini aktararak 90 bini aşkın kişiye bulundukları yerde kapalı alanda kalma talimatı verdi.