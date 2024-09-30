Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’den klor gazı uyarısı: Tedbir alınmalı!
Giriş Tarihi: 30.9.2024 16:22

ABD’den klor gazı uyarısı: Tedbir alınmalı!

ABD'nin Georgia eyaletinde kimyasal tesiste çıkan yangının ardından havada klor gazı tespit edildi. Bölgeye yakın olan sakinlerin tedbir alması istendi.

AA
ABD’den klor gazı uyarısı: Tedbir alınmalı!

Eyaletin Conyers bölgesinden yetkililer, dün bir kimyasal tesiste çıkan ve birkaç saat içinde kontrol altına alınan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Çevre Koruma Ajansı ve eyaletteki Çevre Koruma Biriminin yaptığı hava kalitesi kontrolünde, yangın dumanında "zararlı, tahriş edici klor" tespit edildiğini aktararak 90 bini aşkın kişiye bulundukları yerde kapalı alanda kalma talimatı verdi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Bölge sakinlerine bulundukları yerdeki havalandırma sistemini, kapı ve pencereleri kapatmaları çağrısı yapan yetkililer, yangın nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den klor gazı uyarısı: Tedbir alınmalı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA