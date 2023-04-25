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Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:48

ABD'den Kore Yarımadası çıkışı!

Beyaz Saray, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini bildirdi.

AA
ABD’den Kore Yarımadası çıkışı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin derinleştirildiğine dair bir işaret olmadığını ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin yakın zamanda Kuzey Kore'nin Rusya'ya gizlice mühimmat sağladığını ortaya çıkardığını aktaran Kirby, "Bu durumu derinleştiren hiçbir şey görmedik." dedi.

Kirby, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve gerginliğin düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kore Yarımadası'nda güvenliği ve istikrarı azaltacak herhangi bir güç kimsenin yararına olmaz." diye konuştu.

Güney Kore'nin Ukrayna'ya desteğinin önemini belirten Kirby, "Güney Kore'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolardan fazla katkıda bulunduğunu belirtmemiz önemli. Rusya'nın saldırganlığını kınama konusunda en önlerde yer aldılar, bunun için oldukça minnettarız." diye konuştu.

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ABD'den Kore Yarımadası çıkışı!
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