ABD’den kritik Çin uyarısı! ‘Tehdit seviyesi artıyor’

ABD ordusunun Hint-Pasifik bölgesinde aktif varlığının süreceğini vurgulayan Austin, "Uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve faaliyette bulunmayı sürdüreceğiz. Ve bunu ortaklarımızla yapacağız." diye konuştu.

Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik tehditlerin de son dönemde arttığını ifade eden Austin, "Bölgeye uzun süre en iyi şekilde hizmet etmiş olan statükoyu koruma konusundaki kararlığımız sürüyor. Tayvan'daki statükoyu tek taraflı olarak değiştirecek her türlü girişime kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Tek Çin ilkesine bağlıyız. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi gerektiği ilkesine sonuna kadar bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Austin, ABD'nin "Tek Çin politikası"na bağlı kalmanın yanında, Tayvan İlişkileri Yasası'ndaki yükümlülüklerini de unutmadığının altını çizerek, Tayvan'ın kendisini savunmasına yetecek askeri kapasitesine sahip olmasına destekleyeceklerini, ayrıca Tayvan'ın güvenliğini, ekonomik ve sosyal sistemini baskı yoluyla veya güç kullanarak değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı koymak üzere kendi kapasitelerini de muhafaza edeceklerini belirtti. Llyod Austin, Çin'in Tayvan politikasına ilişkin, "Bizim politikamız değişmedi ama ne yazık ki Çin için aynı şeyi söylemek mümkün görünmüyor. Dışişleri Bakanımız Blinken'in de işaret ettiği gibi, Pekin'in ada üzerindeki baskıcı tutumunu arttırdığı görülüyor." ifadelerini kullandı.