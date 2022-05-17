ABD’den kritik hamle! Sesten 5 kat daha hızlı, hassas hedefleri vuruyor

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.