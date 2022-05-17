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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:42 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:46

ABD'den kritik hamle! Sesten 5 kat daha hızlı, hassas hedefleri vuruyor

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ABD’den kritik hamle! Sesten 5 kat daha hızlı, hassas hedefleri vuruyor

ABD'den dikkat çekici bir hamle geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiğini açıkladı. Söz konusu silah hassas hedefleri vurmak için var.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.

TESTİN BÜYÜK BİR BAŞARI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

YÜKSEK HIZDA HASSAS HEDEFLERİ VURMAK İÇİN TASARLANDI

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

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ABD'den kritik hamle! Sesten 5 kat daha hızlı, hassas hedefleri vuruyor
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