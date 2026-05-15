ABD'den Küba adımı: CIA Trump'ın mesajını iletti! "Müzakereye hazırız"

Haberde, "Her iki taraf da iki ülkenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından, kolluk kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ortak çıkarlarını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

"KÜBA ABD'YE KARŞI DÜŞMANCA FAALİYETLERİ DESTEKLEMEDİ

Havana yönetimi de ABD heyetiyle yapılan görüşmeyi doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Küba'nın terör veya aşırılık yanlısı örgütlere ev sahipliği yapmadığı, bu yapıları desteklemediği ya da finanse etmediği ve faaliyet göstermelerine izin vermediği bir kez daha ortaya konmuştur. Ülkede herhangi bir yabancı askeri veya istihbarat üssü bulunmamaktadır. Küba, ABD'ye karşı hiçbir zaman düşmanca faaliyetleri desteklememiş, topraklarının başka bir ülkeye karşı kullanılmasına da asla izin vermemiştir."