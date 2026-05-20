ABD’den Küba halkına çağrı: Gelin yeni bir sayfa açalım!

"KÜBALILAR DA İŞLETME SAHİBİ OLABİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın herhangi bir "devrim" tarafından değil, GAESA şirketi tarafından yönetildiğini belirterek, bu şirket yöneticilerinin lüks içinde bir hayat sürdüğünü, Küba halkının ise büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Rubio, "Ancak Başkan (Donald) Trump ABD ile Küba arasında yeni bir yol öneriyor. Yeni bir Küba'da, sadece GAESA üyeleri değil, sıradan bir Kübalı da benzin istasyonu, giyim mağazası veya restoran sahibi olabilir." sözlerine yer verdi.