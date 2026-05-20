ABD'den Küba halkına çağrı: Gelin yeni bir sayfa açalım!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin Küba ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu" vurgulayarak, şu anda Kübalıların önündeki tek engelin "ülkeyi kontrol eden yapı" olduğunu kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın herhangi bir "devrim" tarafından değil, GAESA şirketi tarafından yönetildiğini belirterek, bu şirket yöneticilerinin lüks içinde bir hayat sürdüğünü, Küba halkının ise büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformundaki hesabından, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.
"MEVCUT HÜKÜMETİNİZ YÜZÜNDEN BU HALDESİNİZ"
Küba halkına İspanyolca seslenen Rubio, "Günde 22 saat elektriksiz yaşamak zorunda kalmanızın nedeni ABD'nin uyguladığı petrol ablukası değil. Bildiğiniz gibi, yıllardır elektrik kesintilerinden muzdaripsiniz" ifadelerini kullandı. Rubio, 30 yıl önce Castro'nun GAESA adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin Küba ordusu tarafından işletildiğini ve gelirlerinin ülkedeki "mevcut hükümetinizin bütçesinin üç katı" olduğunu söyledi.
"MADURO BİLEREK YAPIYOR"
GAESA'nın 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu ve Küba ekonomisinin yüzde 70'ini kontrol ettiğini öne süren Rubio, "Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi petrol almak için para kullanmak yerine, parayı ellerinde tutmak için (Eski Venezuela Başkanları) Hugo Chavez ve (Nicolas) Maduro'dan gelen bedava petrole bağımlıydılar. Ancak şimdi bedava petrol gelmeyince, hem halktan fedakarlık istiyor hem de jeneratörleri ve araçları için yakıt satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.