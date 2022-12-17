ABD’den Kuzey Kore’ye yeni çağrı! Kapıyı açık bıraktılar

Kuzey Kore'nin dün "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisini başarı ile test ettiğini açıklamasının ardından ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi. Basın toplantısında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yönelik, "Sayın Kim, bölgeye, yarımadaya, müttefik ve ortaklarımız ile ulusal güvenlik çıkarlarımıza tehdit oluşturan askeri yetenekleri geliştirme çabasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Kirby, "İşte bu yüzden Japonya ve Güney Kore ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu yüzden yarımadada ve bölgede varlığımızı, tatbikatlarımızı ve eğitimlerimizi sürdürüyoruz.