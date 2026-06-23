ABD'den Lübnan açıklaması: "Doğrudan müzakere ederek anlaşacağız"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turunun ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Rubio, Lübnan’da ateşkese ilişkin olarak, "Lübnan’da yaşananlarla ilgili olarak, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turuna başladı. Körfez turunun ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen Rubio, havalimanında açıklamada bulundu.
Rubio, Lübnan ateşkesinin müzakeresinin ve sürdürülmesinin İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmadan ayrı tutulacağını söyledi. Rubio, "Bu süreç ayrıdır. Lübnan egemen bir ülke olduğu için ayrıdır. Lübnan'ın bir hükümeti var ve Lübnan'da yaşananlarla ilgili olarak, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız" dedi.