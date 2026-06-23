ABD'den Lübnan açıklaması: "Doğrudan müzakere ederek anlaşacağız"

Rubio, Lübnan ateşkesinin müzakeresinin ve sürdürülmesinin İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmadan ayrı tutulacağını söyledi. Rubio, "Bu süreç ayrıdır. Lübnan egemen bir ülke olduğu için ayrıdır. Lübnan'ın bir hükümeti var ve Lübnan'da yaşananlarla ilgili olarak, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız" dedi.