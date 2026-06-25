ABD’den Meta’ya denetim baskısı
Dünyada güçlü yapay zekâ sistemlerinin ulusal güvenlik risklerine yönelik endişeler büyürken ABD, Meta'nın yapay zekâ modelinin yetenek ve açıklarını değerlendirmek için baskı uyguluyor. Reuters'a konuşan şirket yetkilileri, "ABD'nin yapay zekâdaki liderliğini ilerletme hedefini paylaşıyoruz. Anlaşmayı yakın zamanda imzalayacağız" dedi. Yapay zekâ teknoloji geliştiricisinin federal hükümetle gönüllü paylaşma konusunda bir anlaşmaya varmamış tek büyük şirket olduğu belirtildi.