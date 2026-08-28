ABD'den Mısır bankası Banque Misr'e İran nedeniyle yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran'la işlemleri nedeniyle Mısır bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) şubelerinin ABD finans kuruluşlarıyla olan bankacılık erişimini kesecek bir düzenleme için harekete geçti. Mısır Merkez Bankası tarafından konuya ilişkin açıklamada ise Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın alınan tedbirlerle ilgili olarak ABD makamlarıyla temas halinde olduğu kaydedildi.
ABD, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdürenlere yönelik baskısını artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı, gözünü İran'la işlemleri nedeniyle Mısır bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerine çevirdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) bugün Ekonomik İzolasyon Operasyonu kapsamında, Banque Misr BAE'nin ABD finans kuruluşlarıyla olan muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir düzenleme önerdi" denildi.
Bakanlık, söz konusu şubelerin İran hükümetinin ABD dolarına erişiminde "kritik bir merkez" olduğunu öne sürerken, Ocak 2024-Haziran 2026 döneminde İran'ın gölge bankacılık ağlarının parçası olabilecek 103 şirket için yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, düzenlemenin yürürlüğe girmeden önce 30 günlük bir kamuoyu görüşü sürecine tabi olacağını bildirdi.
MELLİ DUBAİ MÜDÜRÜNE VE HONG KONG MERKEZLİ BİR PARAVAN ŞİRKETE YAPTIRIM
Açıklamada, "Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Bank Melli Dubai Müdürü Rıza Muhammet Taeedi'nin yanı sıra, yaptırım uygulanan bir İranlı döviz bürosu için fonların aklanmasına yardımcı olan Hong Kong merkezli bir paravan şirkete yaptırım uyguladı" ifadeleri kullanıldı.