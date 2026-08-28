ABD’den Mısır bankası Banque Misr’e İran nedeniyle yaptırım

"İRAN'A DESTEK SAĞLAYANLARI UYARDIK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanlığı, Tahran'ın geride kalan tüm ekonomik can damarlarını keseceğine ve İran rejiminin oluşturduğu tehdide nihayet son vereceğine söz verdi. Ayrıca İran'a destek sağlayanların ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanmaya devam edemeyeceği konusunda uyardık. Banque Misr UAE bunun bedelini ağır şekilde öğrenmeyi tercih etti ve bugün, İran rejimine yönelik devam eden ve ağır nitelikteki desteğinden dolayı onu sorumlu tutmanın ilk adımını atıyoruz" dedi.

"MISIR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ABD MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDE"

Mısır Merkez Bankası tarafından konuya ilişkin açıklamada ise ABD'nin bu adımının yalnızca Banque Misr'in BAE'deki şubelerini etkilediği ve başka hiçbir Mısır bankasını kapsamadığı belirtildi. Açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın alınan tedbirlerle ilgili olarak ABD makamlarıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör