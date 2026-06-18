ABD'den Netanyahu itirafı: "İsrail panik halinde"
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına yönelik İsrail tepkilerine ilişkin, "İsrail'deki bu panik halini biraz tuhaf buluyorum. Çünkü bunun güvensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, İsrail'in sorunlarını çözmek için askeri güce gereğinden fazla şekilde başvurduğunu söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptına yönelik İsrail tepkilerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Vance ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in söz konusu mutabakat zaptına yönelik tepkisini "panik hali" olarak değerlendirdi.
"ANLAŞMANIN İRAN'I GÜÇLENDİRECEĞİ YÖNÜNDEKİ ENDİŞE YERSİZ"
Vance, İsrail'in sorunlarını çözmek için askeri güce gereğinden fazla şekilde başvurduğunu söylerken, müttefik olarak ABD'ye daha fazla güvenmesi ve takdir göstermesi gerektiğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı aynı zamanda, söz konusu anlaşmanın İran'ı veya Hizbullah'ı güçlendireceği yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu söyledi. Vance, "İsrail'deki bu panik halini biraz tuhaf buluyorum. Çünkü bunun güvensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum ve ABD'nin dünyanın bu bölgesinin güvenini fazlasıyla kazandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"
ABD Başkan Yardımcısı, "Bu ülkeye ve bu hükümete karşı fazlasıyla iyi bir iş yaptık yaptık. Kötü bir anlaşmaya imza attığımız yönündeki iddianın gerçeklerle desteklenmediğini düşünüyorum. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkinin uzun geçmişi göz önüne alındığında bu iddia mantıklı da değil" dedi.