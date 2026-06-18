ABD'den Netanyahu itirafı: "İsrail panik halinde"

Vance, "İsrail sistemi içerisinde fark ettiğim tuhaf bir panik hali var. Sanki İran'ın lehine olabilecek her şey gerçekleşecek ve bunlar yaşanırken de İran'ın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar. Açıkçası herhangi bir kişinin neden bunun doğru olduğuna inandığını anlamıyorum" açıklamasını yaptı.

NETANYAHU ÇEKİNİYOR



Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı doğrudan eleştirmekten kaçındığını işaret ederken, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bundan çekinmediğini söyledi.





ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmaya ilişkin yanlış bilgilerin dolaşıma girdiğini söylerken, İsrailli siyasetçiler ve halkın bu konuda dezenformasyona maruz kaldığını savundu. Vance, "İsrail siyasi sisteminin ve toplumunun önemli bir kesiminin bu anlaşma konusunda son derece hassas olduğu açık. Ancak, bence bu anlaşma hakkında bazı yanlış bilgiler ediniyor, bunları gerçekmiş gibi kabul ediyorlar ve bu nedenle bir tür panik havasına kapılıyorlar" ifadelerini kullandı. Vance röportajda ayrıca, ABD'nin İran'ın nükleer programını ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör