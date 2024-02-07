ABD’den Netanyahu’ya rest! Blinken İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile baş başa görüşecek

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Blinken'ın Halevi ile baş başa görüşmek için Netanyahu'nun ofisine başvurduğu belirtildi.

Başbakanlık Ofisinin bu talebi geri çevirdiği ve Blinken'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede Haveli'yle bir araya gelebileceğinin söylendiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ofisinden gelen ret kararına rağmen Blinken'ın bugün İsrail Genelkurmay Başkanı ile baş başa görüşeceği kaydedildi.

Gazete, Halevi ile özel olarak görüşme talebinin Blinken'ın odada bakanlar olmadan Halevi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların mevcut durumu hakkında "daha dürüst" bir analiz yapabileceğine inanmasından kaynaklandığını yazdı.

Haberde ayrıca, Blinken'ın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yaptığı ziyaretlerde Halevi ile baş başa görüşmediğine dikkati çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Blinken, İsrail ziyareti kapsamında ilk olarak bugün Başbakan Netanyahu ile bir araya gelecek.

Blinken, ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile baş başa görüşecek.