ABD’den Nijerya’ya DEAŞ füzeleri

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump, DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hıristiyanları hedef aldığını" belirtti. Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ile ABD arasındaki yapılandırılmış güvenlik işbirliği kapsamında terör örgütlerine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. ABD'nin "Nijerya'da Hıristiyanlara yönelik saldırılar oluyor" açıklamasına karşılık henüz bu iddiayı doğrulayan bir belge ya da rapor yayınlanmadı.