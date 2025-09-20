ABD’den olay yaratan karar! Pentagon basına sansür uyguluyor

PENTAGONDAN BASINA SANSÜR

The New York Times'ın haberine göre, Pentagon'un basın için hazırladığı yeni bilgi notunda dikkat çekici düzenlemeler yer aldı. Düzenlemede basın mensuplarının artık birçok alana ancak Bakanlıktan bir refakatçi ile girebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra Pentagon'a akredite olan gazetecilerin Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek. Ayrıca basın mensuplarının gizli olmasa bile bazı bilgilerin yayımlanması için yetkililerin onayına ihtiyaç duyacakları ifade edildi.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR



Yeni kuralların, ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını büyük ölçüde engelleyeceği eleştirileri yükselirken, uygulamanın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.