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ABD’den Orta Doğu’daki vatandaşlarına “yüksek teyakkuz” uyarısı!

ABD’den Orta Doğu’daki vatandaşlarına “yüksek teyakkuz” uyarısı!

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, İran ile Yemen'deki Husilerin bölge ülkelerindeki ABD unsurları ile sivil altyapılara yönelik artan saldırıları nedeniyle vatandaşlarına "yüksek teyakkuzda" olma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 23:33

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran ve Husilerin Kuveyt, Bahreyn ile Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarının hızla tırmanabileceği belirtilerek, uçuş iptalleri ve hava sahası kapatmalarına karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, Husilerin ise Suudi Arabistan'da sivil havalimanları ve hayati önem taşıyan diğer altyapılara düşmanca saldırılarda bulunduğu, bu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı ifade edildi.