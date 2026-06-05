ABD'den Orta Doğu'ya seyahat uyarısı! "Seviye 4'ün geçerliliği sürüyor"

SEVİYE 4 UYARISI

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.