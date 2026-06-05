ABD'den Orta Doğu'ya seyahat uyarısı! "Seviye 4'ün geçerliliği sürüyor"
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve kırılgan güvenlik ortamı dünyayı teyakkuza geçirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki dengelerin anlık olarak değişebileceğini vurgulayarak kritik bir seyahat uyarısı yayımladı. 15 ülkeyi kapsayan listede "Seyahat etmeyin" ve "Planlarınızı yeniden gözden geçirin" çağrısı yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığının X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
BÖLGEDEKİ YÜKSEK GERİLİM DEVAM EDİYOR
Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
SEVİYE 4 UYARISI
Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.