ABD’den Peru’ya dev askeri onay: 1,5 milyar dolarlık deniz üssü hamlesi

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Peru hükümetine, Callao Deniz Üssü'nün tasarımı ve inşasına yönelik tahmini bedeli 1,5 milyar dolar olan satışı onayladığı bildirildi.

DENİZ VE KARA TESİSLERİ YENİLENECEK

Açıklamada, olası satış kapsamında proje yönetimi, mühendislik hizmetleri, teknik destek, tesis ve altyapı değerlendirmeleri, planlama, programlama ve tasarım çalışmalarının yer aldığı belirtildi. Ayrıca teknik ve lojistik destek hizmetlerinin de pakete dahil olduğu kaydedildi.

Washington yönetimi, söz konusu satışın Güney Amerika'da siyasi istikrar, barış ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir ortak olarak görülen Peru'nun güvenliğini artıracağını vurguladı. Açıklamada, bu adımın ABD'nin dış politika hedeflerine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, olası satışın Peru'nun liman altyapısını iyileştirerek mevcut ve gelecekteki deniz ve lojistik operasyonları ve gereksinimlerini karşılayacağı ifade edilirken, Peru'nun ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı belirtildi.