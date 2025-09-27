ABD’den Petro’ya şok yaptırım: Vizesini iptal ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Petro'nun vize durumuna ilişkin kararını duyurdu. Açıklamada, Kolombiya liderinin "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilerek, bu nedenle vizesinin iptal edileceği ifade edildi.

PETRO VE ROGER WATERS TİMES MEYDANI'NDA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters ile birlikte New York'un Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.