ABD’den Petro’ya şok yaptırım: Vizesini iptal ediyor
ABD yönetimi, New York’un Times Meydanı’nda Filistin’e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun “pervasız ve kışkırtıcı” ifadeleri nedeniyle vizesinin iptal edileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Petro'nun vize durumuna ilişkin kararını duyurdu. Açıklamada, Kolombiya liderinin "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilerek, bu nedenle vizesinin iptal edileceği ifade edildi.
PETRO VE ROGER WATERS TİMES MEYDANI'NDA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters ile birlikte New York'un Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.
Meydanda kalabalığa hitap eden Petro, Gazze'de yaşananları "tam anlamıyla soykırım" olarak nitelendirmiş, "Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.
ABD ASKERLERİNE ÇAĞRI GÜNDEM OLDU
Petro, konuşmasında ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin." demişti.