ABD’den piyade takviyesi: Orta Doğu’daki asker sayısını 50 bine çıkardı

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta kalıcı ateşkes için dolaylı görüşmeler sürüyor. New York Times'ın bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, "ABD, İran ile Şubat ayında başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki üslerde konuşlu asker sayısını yaklaşık 10 bin artırarak toplam mevcudu 50 bine çıkardı" bilgisi paylaşıldı.

"50 BİN ASKER İRAN OPERASYONUNA YÖNLENDİRİLDİ"

"Başkan Donald Trump'ın, uçak gemileri, destroyerler, Deniz Piyade birlikleri ve savaş uçaklarını kapsayan yaklaşık 50 bin askeri İran operasyonuna yönlendirdi" ifadeleri yer alan haberde, Orta Doğu'daki tüm ABD birliklerinin tam muharebe alarmında olduğu aktarıldı. Askerlerin paraşüt ve hayatta kalma kitleriyle bölgede konuşlandırıldığı ve Trump'ın İran'a yönelik "füze kapasitesini yok etme ve füze sanayisini yerle bir etme" hedefini açıkladığı belirtildi.

Habere göre, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının başlamadan önce Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde yaklaşık 40 bin ABD askeri bulunuyordu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör