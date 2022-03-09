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Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:53

ABD’den Polonya’ya savaş desteği! Patriot füzeler konuşlandırılıyor

İHA
ABD’den Polonya’ya savaş desteği! Patriot füzeler konuşlandırılıyor

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken ABD, Rus kuvvetlerine karşı sınır bölgelerini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Son olarak ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verildiği öğrenildi.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Adam Miller, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak adına Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceğini duyurdu.

RUS TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı harekete geçen ABD'den, müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı Polonya'ya Patriot füzeleri gönderme kararı geldi. ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Adam Miller yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak adına Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi füze bataryası göndereceğini ifade etti.

Sözcü Miller yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla ve Polonyalı müttefiklerimizin daveti üzerine, ABD EUCOM Komutanı General Tod Daniel Wolters, ABD Ordusu Avrupa ve Afrika'yı (USAREUR-AF) Polonya'ya 2 Patriot bataryasını yeniden yerleştirmeye yönlendirdi" ifadelerini kaydetti.

Açıklamasında, NATO'nun bir üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış olduğu ilkesine atıfta bulunan Miller, "Bu, 5. Maddeye olan bağlılığımızı destekleyen ihtiyatlı bir kuvvet koruma önlemidir ve hiçbir şekilde herhangi bir saldırı operasyonunu desteklemeyecektir. Attığımız her adım saldırganlığı caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek içindir" dedi.

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ABD’den Polonya’ya savaş desteği! Patriot füzeler konuşlandırılıyor
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