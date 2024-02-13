ABD’den Refah saldırısı için İsrail’e yeşil ışık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki ve İsrail'in saldırmaya hazırlandığı Refah'taki son durumu değerlendirdi.

Gazze'de ve Refah'ta sivil kayıpları konusunda endişe duyduklarını ve bu endişeyi İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde dile getirdiklerini belirten Kirby, İsrail hükümetinin ve ordusunun sivil kayıpları konusunda çok daha hassas olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin sivil kayıplar konusundaki çağrılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi nezdinde doğru algılanıp algılanmadığına ilişkin sorulara cevap vermekte zorlanan Kirby, bu endişelerini dile getirmeye devam edeceklerini söyledi ve "İsrailli ya da Filistinli tek bir sivilin bile ölümünü görmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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Hamas üyelerinin kuzeyden güneye Han Yunus'a, ardından da Refah'a doğru kaymaya başladığını söyleyen Kirby, "Hamas'ın varlığı Gazze halkını tehlikeye atıyor, şimdi onlar aşağıda güneyde Refah'ta yerleşmeye veya oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Böylece İsrail'in Refah'ta peşinden gitmek isteyeceği meşru askeri hedefler olacaktır." yorumunu yaptı.