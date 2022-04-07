ABD’den Rusya savaş suçları kararı!

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının belgelenmesine dair yasa tasarısını onayladı. The Hill'in haberine göre, tasarı, 7 "ret" oyuna karşı lehteki 418 oyla kabul edildi.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Meclise Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarına dair bilgi ve belge toplanmasıyla, bunların analizine dair bir rapor sunması bekleniyor.

"VAHŞETE DAİR KORKUNÇ KANITLAR VAR"

Yasa teklifini 29 Mart'ta Cumhuriyetçi Senatör Michael McCaul ile Meclise taşıyan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, Rusya'nın savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin "Her gün, Rus birliklerinin Ukrayna vatandaşlarına uyguladığı vahşetlere dair artan sayıda korkunç kanıt görüyoruz." dedi. Meeks, ABD'nin Rusya'nın "savaş suçlarını" ve diğer zulümlerini kovuşturmak ve kanıt toplamak için elinden gelen her şeyi yapmasının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, yasanın daha fazla sistematik insan hakları ihlallerini caydırmasını umut ettiklerini kaydetti.