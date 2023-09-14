ABD’den Rusya’ya 100’e yakın yeni yaptırım

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI RUSYA'NIN TEDARİK ZİNCİRLERİNİ HEDEF ALDI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak 70'ten fazla kuruluş ve kişinin maliyetle yüklendiği belirtildi.

Bu kapsamda Rusya'nın gelecekteki enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla 37 kuruluş ile 2 geminin hedef alındığı anlatılan açıklamada, söz konusu yaptırımların önemli enerji projelerinin ve ilgili altyapının geliştirilmesinde yer alan kuruluş ve bireylerle Rusya'nın malzeme ve ileri teknoloji tedarikinde yer alan kuruluşları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin madencilik şirketlerinin yanı sıra Rusya'nın Gürcistan'daki kötü etkisi nedeniyle bazı şirketlerin hedef alındığı, malzeme desteği sağlayan ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Wagner Group aracılığıyla Rusya-Kuzey Kore silah transferinin ifşa edilmesi, Rusya'nın silah tamir ve bakım tesislerinin bozulması ve Rusya'nın savunma sanayi üssünü ve teknoloji alımının zayıflatılması amacıyla bazı şirketlere yaptırım uygulandığı bildirildi.