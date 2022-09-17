ABD’den Rusya’ya sert uyarı! ’Sonuçları farklı olacak’

Bunun yanı sıra greve giden demir yolu işçileri ile varılan geçici uzlaşıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, demiryolu şirketleri ve işçilerini bir araya getirdiklerini ve işçilerin lehine iyi bir anlaşmanın yapılmakta olduğunu belirtti.

Taraflar arasında uzlaşının sağlanamamasını "düşünülemez" olarak niteleyen Biden, "Aslında, (işçiler) greve gitseydi bu ülkedeki tedarik zinciri durma noktasına gelirdi. Gerçek bir ekonomik kriz görürdük." dedi.