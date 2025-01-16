ABD’den Rusya’ya yaptırım: Birçok kuruluş hedefte

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hassas mallar için ödemeleri kolaylaştırmak üzere Rusya ve Çin'deki aktörler arasında kurulan bir yaptırım delme planı için harekete geçildiği bildirildi. Bu kapsamda, Rusya'dan 6 kuruluş ve 1 kişi ile Çin'den 9 kuruluş yaptırım listesine alındı.

Halihazırda yaptırım uygulanan yaklaşık 100 kuruluşa Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerindeki işlemleri kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yeniden işlem uygulandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Rusya'nın çeşitli savunma sanayi şirketleri ve askeri sanayi üssünü destekleyenler dahil 150'den fazla kuruluş ile kişiye yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, yaptırımların, Rusya'nın ABD yaptırımlarından kaçma çabalarını desteklemeye devam eden, özellikle Çin'de olmak üzere, birçok ülkeden şirketi kapsadığı kaydedildi.