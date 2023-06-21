ABD’den S-400 ikiyüzlülüğü

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri bir kez daha gündeme geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) basın toplantısında bir gazeteci, Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'e, S-400'lerle ilgili soru sordu. Gazeteci, "ABD, Türkiye'ye karşı S-400'leri aldığı için birtakım adımlar atarken, bunu Hindistan'a karşı atmadı. İki farklı ülkeye karşı neden iki farklı tutum sergileniyor?" sorusunu yöneltti.Sözcü Singh, tüm müttefik ve ortaklarını, Rusya ile çalışmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini ve buna Hindistan ve Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum var. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz" dedi. Rusya, Hindistan ile savunma işbirliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken, S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül 2022'de teslim etmişti. ABD ise Türkiye'ye karşı uyguladığı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA), Hindistan'a karşı devreye almamıştı. Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.Öte yandan Avrupa Birliği, yaptırım uyguladığı Rus petrolünün en büyük alıcısı konumuna gelen Hindistan'dan rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdı. Bu durum, Avrupa'nın ambargoları Hindistan üzerinden aştığı eleştirilerine neden oldu. ABD yönetimi bu konuda da sessiz. Yapılan yorumlarda ABD'nin Çin'e karşı Hindistan'a sessiz kaldığı belirtiliyor.