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Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:45

ABD’den sağlık kliniğine şok ceza: 412 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

ABD’de “NuMale” adlı erkek sağlığı kliniğine yaptığı hatadan dolayı büyük ceza kesildi. Bir hastaya yanlış tedavi uyguladığı gerekçesiyle, mağdura 412 milyon dolardan fazla bir ödeme yapmasına karar verildi.

AA
ABD’den sağlık kliniğine şok ceza: 412 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

ABD'nin New Mexico eyaletinde faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

EN YÜKSEK MİKTAR

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

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ABD’den sağlık kliniğine şok ceza: 412 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
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