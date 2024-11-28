ABD’den sağlık kliniğine şok ceza: 412 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

EN YÜKSEK MİKTAR

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.