ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Suriye’den çıkın

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili güvenlik uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şam'da her an saldırı olabilir" ifadeleri kullanılarak ABD vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmeleri istendi.

ABD: ŞAM'DA HER AN SALDIRI OLABİLİR

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEKİ ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.