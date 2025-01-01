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Giriş Tarihi: 1.1.2025 12:30

ABD’den ‘seçimlere müdahale’ iddiası: İran ve Rusya’ya yaptırım uygulandı

ABD, “seçimlere müdahale” etmeye çalıştıkları gerekçesiyle İran ve Rusya’yla bağlantılı gruplara yaptırım uygulama kararı aldı.

DHA
ABD’den ‘seçimlere müdahale’ iddiası: İran ve Rusya’ya yaptırım uygulandı

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'yı 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yaptırım uyguladığını açıkladı. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 'Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi' ile Rusya merkezli 'Jeopolitik Uzmanlık Merkezi' ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, "İran ve Rusya hükümetleri seçim süreçlerimizi ve kurumlarımızı hedef almış, hedefli dezenformasyon kampanyaları yoluyla ABD halkını bölmeye çalışmışlardır. ABD, demokrasimizi baltalamak isteyen düşmanlara karşı tetikte olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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ABD’den ‘seçimlere müdahale’ iddiası: İran ve Rusya’ya yaptırım uygulandı
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