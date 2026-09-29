ABD’den seçimlere yönelik "dış müdahaleleri" engelleme planı!

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth'in imzaladığı genelge kapsamında ABD Siber Komutanlığı ile ilgili savunma kurumlarına, ara seçim sürecine yönelik yabancı müdahalelerin tespit edilmesi ve engellenmesi talimatı verildi.

SEÇİM SÜRECİ DIŞ MÜDAHALELERE KARŞI KORUNACAK

ABD Siber Komutanlığı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Orgeneral Joshua Rudd, iki kurumun ülkeyi hedef alan siber tehditleri tespit etmek ve bunlara karşı savunma sağlamak amacıyla işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell de yerel makamlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını vurgulayarak, seçim sürecinin dış müdahalelere karşı korunacağını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör