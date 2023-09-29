ABD’den Sırbistan’a Kosova çağrısı: Geri çekilin

"OLAYIN SORUŞTURULMASI GEREK"

ABD'nin Sırbistan ve Kosova'nın yanı sıra NATO ve Avrupalı müttefikleriyle de yakın irtibatta olduğunu belirten Kirby, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle sonuçlanan olayın soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Kirby, söz konusu saldırıya yaklaşık 30 kişinin müdahil olduğunu dile getirerek, suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kosova'da ele geçirilen silahların sadece bölgedeki personele değil aynı zamanda NATO birlikleri dahil uluslararası personele tehdit teşkil ettiğini belirten Kirby, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kirby, "Mevcut gelişmeler ışığında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) mevcudiyeti güçlendirilecek." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Kirby, diplomatik çabaların süreceğine işaret etti.