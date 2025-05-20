ABD’den sonra AB de Suriye yaptırımlarını kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik uzun süredir uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün (dün) Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık" açıklamasını yaptı. Paylaşımında, "Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullanan Kallas, Birliğin, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. ABD de kısa süre önce Suriye yaptırımlarını kaldırmıştı.