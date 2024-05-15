ABD’den soykırıma 1 milyar $ daha

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 35 bin 233'e yükseldi. İsrail'in saldırıları Refah ile Cibaliye'de yoğun şekilde sürüyor. ABD yönetimi de ikili oyununa devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere son zamanlarda çok sayıda ABD'li yönetici kameralar önünde Filistinlilerin hayatlarını önemsermiş gibi bir izlenim oluşturmaya yönelik İsrail karşıtı açıklamalar yapıyor. Ancak aynı ABD yönetimi arka planda ise soykırıma finansör olmaya devam ediyor.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti. Gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için harekete geçti.İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi. Satışın tamamlanması için Kongre'nin onayı gerekiyor. Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti. Biden'ın yaptığı bu açıklamaya hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.CNN, İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan ve bebeklerini kaybeden annelerle görüştü. Ranim Hicazi isimli Filistinli anne "Bu acı unutulmaz. Çocuklarımızı sadece kaybetmek için doğuruyoruz" diyerek maruz bırakıldıkları dayanılmaz acıyı özetledi.