ABD'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda terör örgütü üyesi öldürüldü!

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurdu. Söz konusu duruma ilişkin Trump'tan da açıklama gelirken, "ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 02:10 Son Güncelleme: 20 Aralık 2025 04:55

ABD'den, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme hamlesi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldığını duyurarak, "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SURİYE HÜKÜMETİ ÇABALARIMIZI DESTEKLİYOR" Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini ifade eden Trump, "Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu çabaları tam olarak destekliyor" dedi. ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.