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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:00 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:15

ABD'den Suriye'de sinsi plan! YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim...

AA
ABD’den Suriye’de sinsi plan! YPG/PKK’lı teröristlere silahlı eğitim...

ABD Suriye'deki skandal hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek konusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürürken ABD, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermeye başladı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin terörü bitirme konusundaki kararlı mücadelesine rağmen YPG/PKK'lı teröristlere destek vermeyi sürdüren ABD, yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlattı.

ONLARCA ASKERİNİ BÖLGEYE SEVK ETTİ

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK üyelerine silahlı eğitim vermek amacıyla Irak üzerinden 70 askerini 28 Kasım'da Haseke'ye sevk etti.

Örgüt işgalindeki Haseke'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan beldesine gelen ABD askerleri, burada 1 Aralık'ta yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim başlattı.

Yaklaşık bir ay sürecek eğitimde teröristlere, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak.

EĞİTTİKLERİ TERÖRİSTLERİ O BÖLGELERE GÖNDERECEKLER

Eğitimin ardından teröristlerin bir kısmının Haseke'deki Şeddadi ilçesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'na gönderileceği, geri kalan teröristlerin ise Rümeylan'da kalacağı öğrenildi.

TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

UYGULAMALI EĞİTİM VERMİŞLERDİ

Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılmıştı.

Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.

Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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ABD'den Suriye'de sinsi plan! YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim...
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