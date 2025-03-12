ABD’den Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonuna destek: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.