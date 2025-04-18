ABD’den Suriye’ye toprak bütünlüğü mesajı

ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini kademeli olarak çekmeye başladığına dair iddiaların ortaya çıkmasından bir gün sonra yeni bir gelişme daha basına yansıdı. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Washington'ın Suriye yönetimiyle normalleşmek için koşullar ilettiği iddia edildi. Gazetenin konuştuğu yetkililer, devrik rejimden kalan kimyasal silahların muhafazası için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile çalışmak, uranyum rezervlerini güvence altına almak ve Suriye'de kaybolan 14 ABD vatandaşının bulunması için irtibat görevlisi atamak gibi isteklerin yer aldığını anlattı. Trump yönetiminin ek olarak, Şam hükümetinden, "aşırılık yanlılarının" bastırılmasını, ülkede bulunan Filistinli grupların bağış toplamak gibi faaliyetlerinin yasaklanmasını ve bu grupların sınır dışı edilmesini talep ettiği iddia edildi.

YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLECEK

Bunların karşılığında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimince çıkarılan ve Suriye'ye yardım akışını hızlandırmayı amaçlayan dar kapsamlı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını değerlendireceğini ileri sürdü. Yetkililer, Suriye yönetiminin, ABD'nin söz konusu istekleri doğrultusunda adımlar atması halinde Trump yönetiminin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça tanıyacağını, diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı ve yeni yönetimdeki bazı isimleri terör listesinden çıkarmayı gündemine alacağını ileri sürdü.