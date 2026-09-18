ABD'den Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışına onay
ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı ve diğer ekipman satışına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın toplam değeri 24,3 milyar dolar olan söz konusu satış işlemiyle 48 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra 49 adet Pratt&Whitney F135-PW-100 motoru ve diğer ilgili ekipmanları satın alacağı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, söz konusu F-35 satışının bölgedeki askeri güç denklemini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi.
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