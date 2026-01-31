ABD’den Suudi Arabistan’a 9 milyar dolarlık Patriot onayı

Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi (PAC-3) bünyesinde geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmenti" ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA), Suudi Arabistan'a yönelik olası askeri satışla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Patriot füze sistemi (PAC-3) kapsamında geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmenti" ve ilgili ekipmanların satışını onayladığı bildirildi.

HAVA SAVUNMASI DAHA DA GÜÇLENECEK

Yetkililer, söz konusu satışın Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı caydırıcılığını artıracağını, böylece ülkenin hava savunma kabiliyetinin önemli ölçüde güçleneceğini belirtti.

Açıklamada, 9 milyar dolarlık dev savunma paketinin ana yüklenicisinin ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin olacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu satışın ayrıca "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin" güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.