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Giriş Tarihi: 22.10.2023 14:31

ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, "ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak Orta Doğu'ya THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi ve Patriot hava savunma füze sistemi gönderilecek" denildi.

İHA
ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle!

İsrail-Hamas çatışmaları 16'ncı gününde devam ederken, Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırılar da arttı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak bölgeye THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi ve ek Patriot hava savunma füze sistemi gönderileceği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü aktarırken, "İran ve onun Orta Doğu'daki vekil güçlerinin son dönemdeki gerilimi tırmandırma çabaları hakkında ayrıntılı görüştük. Bugün Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki varlığını daha da güçlendirmek için ek birlikler yönlendirildi" dedi. Austin, "Bu adımlar bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendirecek, bölgedeki ABD kuvvetlerinin savunma gücünü artıracak ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
ABD son haftalarda Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi, destek gemileri ve yaklaşık 2 bin deniz piyadesi olmak üzere çok sayıda deniz gücü göndermişti.

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ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle!
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