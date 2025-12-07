ABD’den tarihi itiraf: 93 darbe veya rejim değişikliğinde rol aldık

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir konferans marjında "The National" gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barrack, 1946 sonrasında "ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandığını" söyledi. Barrack, ABD'nin Irak ve Suriye politikalarını eleştirdi. Barrack, "Son yüz yılda işe yaramayan bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız" dedi. İsrail'in neden Hizbullah'ı bitirmediğine dair soruya Barrack, "Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değil, bölgenin kendisine bırakılan çözümlerden yanalar" dedi.