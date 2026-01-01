Haberler

Dünya Haberleri

ABD’den Tayvan’a dev silah satışı! Ön sözleşme hazırlandı

ABD’den Tayvan’a dev silah satışı! Ön sözleşme hazırlandı

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan Hava Kuvvetleri’nin "acil operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması" amacıyla yürütülen silah satışı kapsamında, ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar tavan değere sahip bir ön sözleşme imzalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 18:38

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tayvan'a yönelik yeni bir silah satışına ilişkin anlaşmayı duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin ile 328,5 milyon dolar tavan değere sahip bir ön sözleşme imzalandığı ve sözleşme bedelinin 157,3 milyon dolarlık kısmının yabancı askeri satış fonları kapsamında tahsis edildiği belirtildi.

ACİL İHTİYACI KARŞILAYACAK Açıklamada, "Bu sözleşme, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin acil operasyonel ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 55 adet 'Legion' tipi kızılötesi arama ve takip gelişmiş sensör podu, işlemci, pod konteyneri ve işlemci konteynerinin tedarikini ve teslimatını öngörmektedir" ifadeleri kullanıldı.