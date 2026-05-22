ABD’den Tayvan’a soğuk duş! 14 milyar dolarlık silah satışı askıya alındı

CBS News'ün haberine göre, Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.

"ARA VERİYORUZ"

Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, "'Destansı Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz." yanıtını verdi.

Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör